Україна виступить під 5-им номером у першому півфіналі Євробачення-2025

Європейська мовна спілка оприлюднила порядок виступів країн у двох півфіналах пісенного конкурсу "Євробачення", які відбудуться у швейцарському Базелі 13 та 15 травня.

Як пише "Суспільне", Україна у першому півфіналі виступить під 5 номером.

Гурт Ziferblat, що представлятиме нашу державу у Швейцарії, залишився задоволеним цим рішенням: на думку музикантів, позиція не на початку, але й не у самому кінці - ідеальна для того, щоб претендувати на потрапляння до гранд-фіналу.

З кожного півфіналу боротьбу за Кришталевий мікрофон продовжать 10 країн, які у фіналі приєднаються до так званої "Великої п'ятірки" держав-засновниць конкурсу (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія) і господарки Швейцарії.