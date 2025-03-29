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Україна виступить під 5-им номером у першому півфіналі Євробачення-2025

Представники нашої держави задоволені цією позицією.

Україна виступить під 5-им номером у першому півфіналі Євробачення-2025
Гурт Ziferblat
Фото: Суспільне

Європейська мовна спілка оприлюднила порядок виступів країн у двох півфіналах пісенного конкурсу "Євробачення", які відбудуться у швейцарському Базелі 13 та 15 травня.

Як пише "Суспільне", Україна у першому півфіналі виступить під 5 номером. 

Гурт Ziferblat, що представлятиме нашу державу у Швейцарії, залишився задоволеним цим рішенням: на думку музикантів, позиція не на початку, але й не у самому кінці - ідеальна для того, щоб претендувати на потрапляння до гранд-фіналу. 

З кожного півфіналу боротьбу за Кришталевий мікрофон продовжать 10 країн, які у фіналі приєднаються до так званої "Великої п'ятірки" держав-засновниць конкурсу (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія) і господарки Швейцарії. 

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