Головне за ніч та ранок вівторка, 25 березня: атака БпЛА на Ізюм, 165 боєзіткнень, переговори в Ер-Ріяді

У Ер-Ріяді розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США.

Перед цим Україна і США провели переговори у неділю, 23 березня. У понеділок, 24 березня, американська делегація 12 годин перемовлялася з росіянами. Сьогодні зранку вони мали оприлюднити спільну заяву, але поки цього не зробили.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень, близько третини з них (53) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 солдатів, 5 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артсистему та 3 РСЗВ. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 905 940 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Ізюмі Харківської області 14 російських безпілотників атакували непрацююче цивільне підприємство.

За даними рятувальників, увечері 24 березня 14 російських безпілотників влучили по цивільному підприємству, спричинивши руйнації будівель та масштабну пожежу площею понад 8500 м кв.

У ОВА зазначили, що підприємство непрацююче. Від обстрілу спалахнула трава за межами підприємства на площі 300 м.кв. Пошкоджено 2 цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, 2 легкових, автомобілі, контактні лінії залізниці.

У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 139 ударними дронами.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Агенція Reuters отримала доступ до листа, який двопартійна група американських сенаторів надіслала державному секретарю Марко Рубіо. У ньому законотворці хочуть отримати відповідь на запитання, чи має намір адміністрація Дональда Трампа використати заморожені російські активи як засіб тиску на Росію під час переговорів про припинення війни в Україні.

Звернення підписали демократи Річард Блументаль та Тім Кейн, а також республіканці Ліндсі Грем та Тодд Янг. Це перший випадок з часу інавгурації 20 січня, коли високопоставлені проукраїнські сенатори від Республіканської партії публічно закликають Дональда Трампа та його команду міністрів жорсткіше діяти щодо Кремля.

У застосунку "Дія" стартувало опитування щодо національного журі пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Як пише "Суспільне", до 31 березня українці зможуть визначитися з тими, хто має виставляти оцінки від імені нашої країни під час гранд-фіналу, який відбудеться у швейцарському Базелі 17 травня.

На 5 місць суддів претендують дев'ятеро діячів. Хто саме – в новині.

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