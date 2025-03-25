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За повномасштабну війну бійці СБУ вразили понад 1700 танків і провели низку діпстрайків по території Росії

До річниці створення спецслужба підбила підсумки бойової роботи. 

За повномасштабну війну бійці СБУ вразили понад 1700 танків і провели низку діпстрайків по території Росії
СБУ, морський дрон
Фото: СБУ

За період повномасштабної війни бійці СБУ вразили понад 1700 ворожих танків, більш як 3000 бойових броньованих машин, майже 250 засобів протиповітряної оборони, понад 550 РЕБ і сотні одиниць іншої техніки. Таку статистику навели в СБУ, яка нині відзначає 33 річницю від дня створення. 

У пресслужбі нагадали, що Служба безпеки в часи війни не лише знищує ворога на полі бою та підриває його потенціал у тилу, а й викриває зрадників і ворожу агентуру всередині країни. За три роки на рахунку СБ були й унікальні спецоперації: 

  • два підриви Кримського мосту: у жовтні 2022 за допомогою вантажівки з вибухівкою, у липні 2023 – надводними дронами Sea baby
  • враження 11 військових кораблів Росії у Чорному морі з допомогою надводних дронів та утримання контролю над акваторією для забезпечення зернового коридору
  • СБУ здійснює регулярні діпстрайки вглиб території Росії, які завдають відчутних ударів по ворожому ВПК. Росія втрачає мільярди доларів від далекобійних дронів СБУ, які здатні подолати відстань 1,5 тис. км. СБУ влаштовує “бавовну” на військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони й КАБи
  • у складі СБУ працюють "антидронові" розрахунки, які знищують на передовій ворожі БпЛА типу "Суперкам", "Орлан", "Зала", "Ланцет" та їхні екіпажі
  • спецпризначенці поставили рекорд одномоментного взяття у полон, коли за 1 штурм захопили понад 100 військовослужбовців ворога у Курській області, що дозволило поповнити обмінний фонд.

За даними джерел редакції в українських спецслужбах, були в СБУ і інші спецоперації, які офіційно не коментують. Це ліквідація генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту Росії Ігоря Кірілова, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ Росії, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського, екснардепа, підозрюваного в державній зраді Іллі Ківи, бойовика і пропагандиста Владлена Татарського. 

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