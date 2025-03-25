Держдеп вважає можливим обговорювати деталі миру лише після припинення вогню

"Справа не в довірі, а в результаті переговорів".

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що детальне обговорення "розбіжностей та того, що відбуватиметься після війни, коли йтиметься про тривалий мир" може відбутися лише за попереднього досягнення режиму припинення вогню.

Як пише "Укрінформ", на цьому наполягають президент Дональд Трамп та очільник американської дипломатії Марко Рубіо.

Речниця ухилилася від питання щодо того, чи можна довіряти російському диктатору Путіну в питанні зупинки бойових дій, зазначивши, що "результат переговорів важливіший за довіру".

"Йдеться про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ. Справа точно не в довірі і не в тому, з ким ви маєте справу, і чи подобається він вам", - додала посадовиця.