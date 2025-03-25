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Суспільне: українська делегація залишається в Ер-Ріяді ще на день

Між представниками України та США запланована ще зустріч.

Українська делегація ще на день залишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Представники України та США планують провести ще одну зустріч.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в делегації.

Зазначається, що 24 березня в Ер-Ріяді у закритому режимі відбулися переговори делегацій Росії та США. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. 

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Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що представники США та РФ обговорювали питання Чорноморської ініціативи для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом речниця Держдепартаменту Теммі Брюс повідомила, що обговорювався мораторій на удари в Чорному морі. У Держдепартаменті вважають, що РФ та Україна близькі до повного припинення вогню.

США представляли директор із планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США Кіта Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца. У делегації РФ були сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

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