Суспільне: українська делегація залишається в Ер-Ріяді ще на день

Між представниками України та США запланована ще зустріч.

Українська делегація ще на день залишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Представники України та США планують провести ще одну зустріч.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в делегації.

Зазначається, що 24 березня в Ер-Ріяді у закритому режимі відбулися переговори делегацій Росії та США. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що представники США та РФ обговорювали питання Чорноморської ініціативи для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом речниця Держдепартаменту Теммі Брюс повідомила, що обговорювався мораторій на удари в Чорному морі. У Держдепартаменті вважають, що РФ та Україна близькі до повного припинення вогню.

США представляли директор із планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США Кіта Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца. У делегації РФ були сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда.