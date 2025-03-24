Президент призначив Миколу Калашника очільником Київської ОВА

Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної військової адміністрації Миколу Калашника. До цього Калашник виконував тимчасові обов'язки глави КОВА.
Про це йдеться в указі Президента від 24 березня.
"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі.
11 березня Уряд погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської ОВА.
Хто такий Микола Калашник
- Як йдеться на сайті Київської ОВА, Микола Калашник у 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2018 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація – магістр державного управління.
- Розпочинав трудову діяльність митним брокером.
- У 2012-2013 був економістом із договірних та претензійних робіт‚ заступником начальника відділу Комунального підприємства “Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва”.
- До 2017 працював головним спеціалістом відділу з питань майна комунальної власності; начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- У 2017-2020 – керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- А із 2020 по 2024 – перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- 13.12.2024 став першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
- З 01.01.2025 – тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації.