Президент призначив Миколу Калашника очільником Київської ОВА

Про це йдеться в указі Президента від 24 березня.

Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної військової адміністрації Миколу Калашника. До цього Калашник виконував тимчасові обов'язки глави КОВА.

До цього Калашник виконував обов'язки начальника КОВА.

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