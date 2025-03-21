​Перемовини щодо вступу України в ЄС уповільнилися через одну країну, — Зеленський

Україна виконує свою частину, зобов'язань щодо вступу і процес перемовин має цьому відповідати. Угорщина ж блокує процес початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«Україна вдячна Чехії за підтримку нашої держави у відносних на рівні Європейського Союзу. Зараз, на жаль, уповільнились деякі перемовини щодо вступу України в ЄС. І це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав, членів Європейського Союзу», — заявив він.

Президент підкреслив, що Європейському Союзу потрібно більше єдності, більше швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне.

«Україна виконує свою частину, зобов'язань щодо вступу і процес перемовин має цьому відповідати», — додав він.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел наголосив, що Україна має бути членом ЄС.

«Щодо членства в ЄС, то я хочу наголосити. Ми чітко бачимо Україну як частину європейської родини. І я тут, щоб підтримати вас на шляху до ЄС як у двосторонньому форматі, так і в Брюсселі. Ми також закликаємо всіх наших союзників і партнерів не знімати зі столу питання членства України в НАТО. Адже це, безперечно, найсильніша і водночас найдешевша гарантія майбутнього миру», — сказав він.