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​Перемовини щодо вступу України в ЄС уповільнилися через одну країну, — Зеленський

«Україна виконує свою частину, зобов'язань щодо вступу і процес перемовин має цьому відповідати», - вважає президент.

​Перемовини щодо вступу України в ЄС уповільнилися через одну країну, — Зеленський
Володимир Зеленський

Україна виконує свою частину, зобов'язань щодо вступу і процес перемовин має цьому відповідати. Угорщина ж блокує процес початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua

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«Україна вдячна Чехії за підтримку нашої держави у відносних на рівні Європейського Союзу. Зараз, на жаль, уповільнились деякі перемовини щодо вступу України в ЄС. І це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав, членів Європейського Союзу», — заявив він. 

Президент підкреслив, що Європейському Союзу потрібно більше єдності, більше швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне. 

«Україна виконує свою частину, зобов'язань щодо вступу і процес перемовин має цьому відповідати», — додав він. 

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел наголосив, що Україна має бути членом ЄС. 

«Щодо членства в ЄС, то я хочу наголосити. Ми чітко бачимо Україну як частину європейської родини. І я тут, щоб підтримати вас на шляху до ЄС як у двосторонньому форматі, так і в Брюсселі. Ми також закликаємо всіх наших союзників і партнерів не знімати зі столу питання членства України в НАТО. Адже це, безперечно, найсильніша і водночас найдешевша гарантія майбутнього миру», — сказав він.

  • ЄС повинен терміново сформулювати чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом блоку, попередили днями шість країн на тлі зростаючих побоювань, що Угорщина прагне підірвати шанси Києва.
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