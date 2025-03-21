Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: у Саудівській Аравії Україна надасть США список цивільних об'єктів із закликом до РФ припинити по них удари

На переговорах буде технічна команда і міністр оборони Рустам Умєров. 

Зеленський: у Саудівській Аравії Україна надасть США список цивільних об'єктів із закликом до РФ припинити по них удари
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Наступного понеділка у Саудівський Аравії українська делегація надасть список цивільних об'єктів із закликом припинити по них удари Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

«Наша команда буде на достатньо високому рівні (на зустрічі з американськими колегами, що заплановано на понеділок у Саудівській Аравії). Будуть технічно-професійні люди. Також окремо буде міністр оборони. І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними», — заявив президент. 

Зеленський підкреслив, що Україна готова до припинення вогню. Та Україна від початку підтримала позицію Сполучених Штатів про безумовне припинення вогню. Проте Путін не готовий до цього.

«Першим кроком може бути саме тиша в небі. Через це технічна зустріч. Або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі», — додав він. 

Президент пообіцяв, що українська технічна команда передасть список таких цивільних об’єктів.

Зеленський сподівається, що зустріч у Саудівській Аравії буде результативною. 

«Що буде результат, який може нас наближати до повного припинення вогню», — сказав президент.

  • У понеділок, 24 березня, українська делегація проведе нову зустріч із американцями в Саудівській Аравії. Цього ж дня там з делегацією США проведе зустріч і російська сторона. Це буде або човникова дипломатія: перші переговори з Україною, другі – з Росією, або паралельні переговори, розповів Володимир Зеленський на брифінгу в Осло. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies