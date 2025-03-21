Зеленський: у Саудівській Аравії Україна надасть США список цивільних об'єктів із закликом до РФ припинити по них удари

Наступного понеділка у Саудівський Аравії українська делегація надасть список цивільних об'єктів із закликом припинити по них удари Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«Наша команда буде на достатньо високому рівні (на зустрічі з американськими колегами, що заплановано на понеділок у Саудівській Аравії). Будуть технічно-професійні люди. Також окремо буде міністр оборони. І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними», — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до припинення вогню. Та Україна від початку підтримала позицію Сполучених Штатів про безумовне припинення вогню. Проте Путін не готовий до цього.

«Першим кроком може бути саме тиша в небі. Через це технічна зустріч. Або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі», — додав він.

Президент пообіцяв, що українська технічна команда передасть список таких цивільних об’єктів.

Зеленський сподівається, що зустріч у Саудівській Аравії буде результативною.

«Що буде результат, який може нас наближати до повного припинення вогню», — сказав президент.