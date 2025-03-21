Орієнтовна вартість такого комплексу складає близько 10 мільйонів доларів.

На одному з ключових напрямків сходу України українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс «БУК-М1» разом із боєкомплектом.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Розвідники бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили ворожий комплекс під час його переміщення. Завдяки точному удару комплекс вдалося знищити, що значно послабило можливості окупаційних військ у повітряній обороні.