Bloomberg: Франція та Італія не погодили виділення Євросоюзом 5 млрд євро на боєприпаси для України

Раніше Зеленський попросив «якнайшвидше» виділити ці кошти для закупівлі боєприпасів. Вони мали піти на закупівлю 2 мільйонів артилерійських снарядів.

Зусилля лідерів Європейського Союзу надати Україні 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів) для забезпечення боєприпасів для України цього року були зупинені Францією та Італією, пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів.

У той час як більшість із 27 країн-членів, які зустрілися в Брюсселі в четвер, об’єдналися навколо виділення надзвичайно важливого фінансування для військової допомоги, Франція та Італія зволікають із зобов’язаннями щодо конкретних фінансових обсягів.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті лідерів по відеозв’язку, терміново попросив виділити суму для закупівлі боєприпасів «якнайшвидше», посилаючись на масований нічний удар безпілотників.

«Надзвичайно важливо, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а натомість продовжувалася і зростала», – сказав Зеленський. «І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості».

Дискусії в Брюсселі в четвер показали, що виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів артилерійських снарядів буде непростим завданням. Високопосадовець із зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що вона все ще прагне, щоб лідери підписали принаймні частину цього плану.

«Якщо ми не можемо прийняти рішення на цілий рік, давайте вирішимо на короткий термін», – сказав Каллас журналістам на початку зустрічі, описавши внесок як «реалістичний».

За словами італійських дипломатів, Італія та інші країни просять надати більше технічних і фінансових деталей і кажуть, що над цією ініціативою ще працюють. Французькі дипломати заявили, що, незважаючи на те, що вони поділяють цілі зусиль, пріоритетом є реалізація частини кредиту ЄС у розмірі 18 мільярдів євро з пакету кредитів Великої сімки для Києва.