Уночі та зранку росіяни здійснили 54 обстріли прикордоння Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: здійснено удар FPV дроном ( 1 вибух), пуски КАБ (27 вибухів). У результаті атаки КАБ пошкоджено 3 господарчі споруди та приватні домоволодіння.

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ, (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (4 вибухи).

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив дронами-камікадзе типу «FPV» (8 вибухів), з артилерії (1 вибух).

Нижньосироватська громада: росіяни здійснили атаку БпЛА (4 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків, 11 дачних будинків, 3 господарчих будівлі, 12 автомобілів та 2 трактори.

Степанівська громада: ворог атакував громаду БпЛА (1 вибух).

Охтирська громада: зафіксовано атаку БпЛА (1 вибух).

Миропільська громада: з ворожого літака здійснено пуск КАБів (2 вибухи).

Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 14 ворожих БпЛА типу «Шахед».