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Уночі та зранку росіяни здійснили 54 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Степанівська, Нижньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Середино-Будська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 54 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено удар FPV дроном ( 1 вибух), пуски КАБ (27 вибухів). У результаті атаки КАБ пошкоджено 3 господарчі споруди та приватні домоволодіння. 

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ, (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (4 вибухи). 

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи). 

Великописарівська громада: ворог вдарив дронами-камікадзе типу «FPV» (8 вибухів), з артилерії (1 вибух). 

Нижньосироватська громада: росіяни здійснили атаку БпЛА (4 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків, 11 дачних будинків, 3 господарчих будівлі, 12 автомобілів та 2 трактори. 

Степанівська громада: ворог атакував громаду БпЛА (1 вибух). 

Охтирська громада: зафіксовано атаку БпЛА (1 вибух). 

Миропільська громада: з ворожого літака здійснено пуск КАБів (2 вибухи).

Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 14 ворожих БпЛА типу «Шахед».

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