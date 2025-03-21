Сили ППО вночі збили 114 російських безпілотників із 214

У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 214-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 "шахедів" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

81 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Київ 47 дронами. ППО збила більше половини на підступах до столиці.