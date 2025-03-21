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Сили ППО вночі збили 114 російських безпілотників із 214

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Сили ППО вночі збили 114 російських безпілотників із 214
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 214-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 "шахедів" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 

81 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Київ 47 дронами. ППО збила більше половини на підступах до столиці. 

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