Внаслідок ударів Росії авіабомбами по Запорізькому району поранені шестеро мешканців

Пошкоджено будинки і споруди в дачному кооперативі. Загалом за добу по області окупанти завдали близько 500 ударів.

Унаслідок російського удару по Запорізькому району вночі поранені шестеро людей. Серед потерпілих – хлопчик чотирьох років.

Росіяни авіабомбами зруйнували і пошкодили три приватні будинки та споруди в дачному кооперативі. Про це повідомили в ОВА.

Станом на ранок у лікарні залишається один поранений – 60-річний чоловік.

Загалом протягом доби ворог провів 492 удари по 12 населених пунктах області.

"Надійшло 31 повідомлення про руйнування авто, житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – повідомив очільник ОВА.