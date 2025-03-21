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Внаслідок ударів Росії авіабомбами по Запорізькому району поранені шестеро мешканців

Пошкоджено будинки і споруди в дачному кооперативі. Загалом за добу по області окупанти завдали близько 500 ударів. 

Внаслідок ударів Росії авіабомбами по Запорізькому району поранені шестеро мешканців
Наслідки ударів
Фото: Запорізька ОВА в Facebook

Унаслідок російського удару по Запорізькому району вночі поранені шестеро людей. Серед потерпілих – хлопчик чотирьох років. 

Росіяни авіабомбами зруйнували і пошкодили три приватні будинки та споруди в дачному кооперативі. Про це повідомили в ОВА. 

Станом на ранок у лікарні залишається один поранений – 60-річний чоловік. 

Загалом протягом доби ворог провів 492 удари по 12 населених пунктах області. 

"Надійшло 31 повідомлення про руйнування авто, житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – повідомив очільник ОВА. 

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