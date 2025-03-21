Внаслідок ударів Росії авіабомбами по Запорізькому району поранені шестеро мешканців

Унаслідок російського удару по Запорізькому району вночі поранені шестеро людей. Серед потерпілих – хлопчик чотирьох років.
Росіяни авіабомбами зруйнували і пошкодили три приватні будинки та споруди в дачному кооперативі. Про це повідомили в ОВА.
Станом на ранок у лікарні залишається один поранений – 60-річний чоловік.
Загалом протягом доби ворог провів 492 удари по 12 населених пунктах області.
"Надійшло 31 повідомлення про руйнування авто, житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – повідомив очільник ОВА.