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Посланець Трампа анонсував переговори України та Росії у форматі "в різних кімнатах"

Американські дипломати "ходитимуть по черзі між ними".

Посланець Трампа анонсував переговори України та Росії у форматі "в різних кімнатах"
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог в етері американського телебачення заявив, що у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори між українською та російською делегаціями, які сидітимуть у різних кімнатах.

Як пише "Українська правда", генерал назвав такий підхід "човниковою дипломатією": мовляв, американці по черзі ходитимуть то до однієї, то до іншої групи переговорників. 

Джерело Sky News в українській владі підтверджує, що під час заходів 24 березня не планується прямий контакт української та російської сторони, натомість американці хочуть "розмовляти одночасно з обома делегаціями, переходячи з однієї зустрічі на іншу". 

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