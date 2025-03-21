Посланець Трампа анонсував переговори України та Росії у форматі "в різних кімнатах"

Американські дипломати "ходитимуть по черзі між ними".

Представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог в етері американського телебачення заявив, що у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори між українською та російською делегаціями, які сидітимуть у різних кімнатах.

Як пише "Українська правда", генерал назвав такий підхід "човниковою дипломатією": мовляв, американці по черзі ходитимуть то до однієї, то до іншої групи переговорників.

Джерело Sky News в українській владі підтверджує, що під час заходів 24 березня не планується прямий контакт української та російської сторони, натомість американці хочуть "розмовляти одночасно з обома делегаціями, переходячи з однієї зустрічі на іншу".