Українська делегація проведе зустріч з американською цього понеділка в Саудівській Аравії

У понеділок, 24 березня, українська делегація проведе нову зустріч із американцями в Саудівській Аравії. Цього ж дня там з американцями проведе зустріч і російська сторона. Це буде або човникова дипломатія: перші переговори з Україною, другі – з Росією, або паралельні переговори, розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу в Осло.

Темою буде припинення вогню по енергетиці. Хоча Україна вважає це кроком назад, оскільки вона, на відміну від росіян, згодна на повне припинення обстрілів та атак, сказав президент.

Він нагадав, що Україна спершу пропонувала в якості першого кроку припинення вогню в небі і на морі, бо не вірила, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню, а також тому, що такий режим простіше контролювати. На думку України, Росія хоче продовжувати війну. Але американська сторона запевнила, що росіяни хочуть закінчення війни.

Україна погодилася на повне припинення вогню одразу на зустрічі з американцями в Саудівській Аравії, де від них пролунала ця пропозиція.

"Я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч з таким позитивним результатом. Що важливо, що після цього був контакт американців і руських. І знов, мені здається, зробили крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Дивіться, ми готові краще кроки вперед робити, але в партнерстві з американці готові і зробити тепер крок назад. І говорити про часткове припинення вогню", – сказав він.

Зараз йдеться про припинення вогню для безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також "іншу цивільну інфраструктуру".

"Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, що наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику – яку я вам сказав", – повідомив президент.