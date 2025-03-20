Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
“Відфутболювання” пацієнтів: як зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: як зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
ГоловнаСвіт

Українська делегація проведе зустріч з американською цього понеділка в Саудівській Аравії

Того ж дня з американцями там зустрінуться і росіяни. 

Українська делегація проведе зустріч з американською цього понеділка в Саудівській Аравії
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 24 березня, українська делегація проведе нову зустріч із американцями в Саудівській Аравії. Цього ж дня там з американцями проведе зустріч і російська сторона. Це буде або човникова дипломатія: перші переговори з Україною, другі – з Росією, або паралельні переговори, розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу в Осло. 

Темою буде припинення вогню по енергетиці. Хоча Україна вважає це кроком назад, оскільки вона, на відміну від росіян, згодна на повне припинення обстрілів та атак, сказав президент. 

Він нагадав, що Україна спершу пропонувала в якості першого кроку припинення вогню в небі і на морі, бо не вірила, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню, а також тому, що такий режим простіше контролювати. На думку України, Росія хоче продовжувати війну. Але американська сторона запевнила, що росіяни хочуть закінчення війни.

Україна погодилася на повне припинення вогню одразу на зустрічі з американцями в Саудівській Аравії, де від них пролунала ця пропозиція. 

"Я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч з таким позитивним результатом. Що важливо, що після цього був контакт американців і руських. І знов, мені здається, зробили крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Дивіться, ми готові краще кроки вперед робити, але в партнерстві з американці готові і зробити тепер крок назад. І говорити про часткове припинення вогню", – сказав він. 

Зараз йдеться про припинення вогню для безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також "іншу цивільну інфраструктуру".

"Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, що наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику – яку я вам сказав", – повідомив президент. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies