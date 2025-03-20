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Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу, Україна - на 111 місці

Всього в рейтингу 147 країн, на останньому місці - Афганістан. 

Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу, Україна - на 111 місці
Фото: EPA/UPG

Фінляндія восьмий рік поспіль очолює світовий рейтинг щастя. Україна ж за рік опустилася зі 105 до 111 місця. 

Про це свідчать дані дослідження World Happiness Report.

 Всього в рейтингу 147 країн. Топ-10 виглядає так: 

  • Фінляндія
  • Данія
  • Ісландія
  • Швеція
  • Нідерланди
  • Коста-Рика
  • Норвегія
  • Ізраїль
  • Люксембург
  • Мексика

На останньому місці - Афганістан, перед ним – африканські Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве та Ботсвана. 

Україна цього року отримала 4,68 бала з 10 можливих, посівши 111 місце. На позиції попереду – Нігер, позаду – Марокко. 

США цього року - на 24 місці найщасливіших країн світу. 

Для складання рейтингу цього року вивчали, як люди реагують на втрату гаманця. Виявилося, що рівень повернутих гаманців був майже вдвічі вищий, ніж люди очікували. Це свідчить про те, що доброта інших людей більше пов’язана з нашим щастям, ніж ми думали. 

Економіст з Університету Британської Колумбії Джон Ф. Хеллівелл зазначив, зазначив, що результати свідчать про те, що люди набагато щасливіші, коли інші піклуються про них. Він також додав, що люди в цілому занадто песимістичні і не очікують такої доброти, хоча насправді вона набагато більша.

Серед іншого, у звіті також зазначається, що в США та деяких країнах Європи рівень щастя та довіри знижується через політичні розбіжності. Позитивно на добробут впливають спільні обіди з іншими людьми, а найщасливіші - ті, в кого в будинку живе до п'ятьох людей.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

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