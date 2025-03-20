Reuters: Трамп підпише сьогодні указ про закриття Департаменту освіти

Республіканець неодноразово закликав до ліквідації департаменту, називаючи його “великою аферою”. Він запропонував закрити його у свій перший президентський термін, але Конгрес не зробив щодо цього жодних дій.

Президент США Дональд Трамп підпише сьогодні указ, спрямований на закриття Департаменту освіти, виконуючи ключову передвиборчу обіцянку.

Про це пише Reuters з посиланням на зведення Білого дому.

Наказ передбачує, що міністерка освіти Лінді Макмехон має “вжити всіх необхідних заходів для сприяння закриття (Департаменту) освіти та повернення повноважень у сфері освіти штатам, продовжуючи при цьому забезпечувати ефективне та безперебійне надання послуг, програм та пільг, на які покладаються американці”.

Згідно з резюме Білого дому, будь-які програми чи заходи, які отримують кошти Департаменту освіти, не повинні “просувати DEI або гендерну ідеологію”.

Трамп неодноразово закликав до ліквідації департаменту, називаючи його “великою аферою”. Він запропонував закрити його у свій перший президентський термін, але Конгрес не зробив щодо цього жодних дій.

Минулого місяця Трамп заявив, що хоче негайно закрити департамент, але визнав, що йому потрібна підтримка Конгресу та профспілок вчителів.

Ще раніше указ оскаржувала група генеральних прокурорів демократичних штатів, які подали позов, намагаючись перешкодити Трампу розформувати департамент і зупинити звільнення майже половини його співробітників.NAACP, провідна група захисту цивільних прав, також розкритикувала очікуваний указ як неконституційний.

“Це чорний день для мільйонів американських дітей, які залежать від федерального фінансування якісної освіти, включно з дітьми з бідних і сільських громад, чиї батьки голосували за Трампа”, ‒ заявив президент NAACP Деррік Джонсон.

Трамп та його радник-мільярдер Ілон Маск намагалися закрити урядові програми та установи, такі як Агентство США з міжнародного розвитку, без схвалення Конгресу. Але ліквідація Міністерства освіти стане першою спробою Трампа закрити агентство на рівні кабінету міністрів.

Трамп не може закрити установу без проведення через Конгрес, що може виявитися проблематичним. Республіканці Трампа мають більшість у Сенаті (53-47), але для ухвалення законопроєкту про скасування агентства на рівні кабінету міністрів, буде потрібно 60 голосів і, отже, підтримка семи демократів. Демократи Сенату не дали жодних ознак того, що підтримають ліквідацію Департаменту освіти.