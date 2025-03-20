Європейські лідери зустрічаються сьогодні у Брюсселі, Зеленський поінформує їх про розмову з Трампом

Ввечері прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер прийме у Лондоні понад 30 командувачів армією та планувальників, щоб обговорити плани щодо “коаліції охочих”.

Європейські лідери зустрічаються сьогодні вранці у Брюсселі, щоб обговорити Україну, Близький Схід, конкурентоспроможність та європейську оборону, “опираючись на нещодавній позачерговий саміт”, пише The Guardian.

Протягом ранку лідери заслухають президента України Володимира Зеленського, “отримавши невідфільтровану версію його телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом”.

“Зокрема, вони, ймовірно, захочуть почути більше про плани щодо обмеженого (але поступово розширеного, якщо це можливо) режиму припинення вогню та незвичайну обіцянку Трампа “працювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, особливо в Європі” для підтримки української протиповітряної оборони”, що можна розглядати як непряму відмову від російської вимоги припинити озброювати Україну”, ‒ зазначає видання.

За обідом вони також поговорять із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем; президент ЄЦБ Крістін Лагард та президент Єврогрупи Пасхал Донохью приєднаються до політиків.

Їхні переговори, ймовірно, продовжаться до пізнього вечора. Ввечері прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер прийме у Лондоні понад 30 командувачів армією та планувальників, щоб обговорити плани щодо “коаліції охочих”.