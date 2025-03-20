ЗМІ: Трамп дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп надіслав листа до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, в якому пропонуються переговори щодо нової ядерної угоди. У листі Трамп дав зрозуміти, що Іран має два місяці для її досягнення.

Про це пишуть CNN із посиланням на джерела та Axios.

Як пише CNN, листа передав посол США на Близькому Сході Стів Віткофф президенту Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамеду бін Заїду Аль-Нахайяну, коли той був в Абу-Дабі минулого тижня. Пізніше ОАЕ передали листа іранцям.

Axios наголошує, що незрозуміло, чи двомісячний термін починається з часу доставки листа чи з моменту початку переговорів. Але якщо Іран відкине пропозицію Трампа і не буде вести переговори, шанси на військові дії США чи Ізраїлю проти ядерних об’єктів Ірану різко зростуть.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти аятолі Хаменеї, що він хоче вирішити суперечку щодо ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом — і дуже швидко — і якщо це буде неможливо, будуть інші шляхи вирішення суперечки", – сказав речник Ради національної безпеки Браян Хьюз у заяві CNN.

Також Трамп також обговорив потенційну ядерну угоду з Іраном під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним.

Раніше цього місяця Трамп сказав, що "з Іраном можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану".

Поки незрозуміло, як США відреагують, якщо Іран не вступить у прямі переговори щодо своєї ядерної програми. Однак високопоставлені чиновники США не виключають можливих військових дій.

Нещодавно Хаменеї заявив, що заклики до переговорів "... спрямовані на домінування над іншими, а не на вирішення проблем".