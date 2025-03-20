ЗМІ: Трамп дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп надіслав листа до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, в якому пропонуються переговори щодо нової ядерної угоди. У листі Трамп дав зрозуміти, що Іран має два місяці для її досягнення.
Про це пишуть CNN із посиланням на джерела та Axios.
Як пише CNN, листа передав посол США на Близькому Сході Стів Віткофф президенту Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамеду бін Заїду Аль-Нахайяну, коли той був в Абу-Дабі минулого тижня. Пізніше ОАЕ передали листа іранцям.
Axios наголошує, що незрозуміло, чи двомісячний термін починається з часу доставки листа чи з моменту початку переговорів. Але якщо Іран відкине пропозицію Трампа і не буде вести переговори, шанси на військові дії США чи Ізраїлю проти ядерних об’єктів Ірану різко зростуть.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти аятолі Хаменеї, що він хоче вирішити суперечку щодо ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом — і дуже швидко — і якщо це буде неможливо, будуть інші шляхи вирішення суперечки", – сказав речник Ради національної безпеки Браян Хьюз у заяві CNN.
Також Трамп також обговорив потенційну ядерну угоду з Іраном під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним.
Раніше цього місяця Трамп сказав, що "з Іраном можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану".
Поки незрозуміло, як США відреагують, якщо Іран не вступить у прямі переговори щодо своєї ядерної програми. Однак високопоставлені чиновники США не виключають можливих військових дій.
Нещодавно Хаменеї заявив, що заклики до переговорів "... спрямовані на домінування над іншими, а не на вирішення проблем".
- Президент Ірану Масуд Пезешкіан відреагував на погрози США і сказав, що навіть не буде вести переговори із Штатами.
- Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке збільшення запасів високозбагаченого урану в Ірані після повернення Дональда Трампа до Білого дому.
- У 2015 році Тегеран підписав ядерний пакт, відомий як Спільний всеосяжний план дій, або JCPOA – угода, яка дозволила Ірану зняти економічні санкції в обмін на обмеження його ядерної програми.
- Дональд Трамп під час свого першого терміну вивів США з угоди в 2018 році, назвавши її "жахливою односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не слід було укладати", і знову застосувавши фінансові обмеження щодо Ірану.
- У наступні роки публічні коментарі Хаменеї з цього приводу коливалися між заохоченням до переговорів зі США та прямим відхиленням можливості оновленої угоди.
- Непрямі переговори з Іраном під керівництвом адміністрації Байдена офіційно розпочалися в квітні 2021 року. Проте переговори зрештою припинилися після того, як численні раунди дипломатії "стоп-старт" не змогли підштовхнути обидві сторони до угоди.
- У липні минулого року повідомляли, що Ірану, ймовірно, залишилося лише "один-два тижні" до того, щоб отримати потужність для виробництва розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї.