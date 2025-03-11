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​Президент Ірану Масуд Пезешкіан: я навіть не буду вести переговори із США

Робіть, що завгодно, заявив Пезешкіан. 

​Президент Ірану Масуд Пезешкіан: я навіть не буду вести переговори із США
Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту Ірану Масуду Пезешкіану перед їхньою зустріччю на полях саміту БРІКС у Каз
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вважає неприйнятним, щоб США віддавали накази і погрожували, повідомляє Mehr News Agency.

"Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть, що завгодно", — заявив Пезешкіан. 

Також він заявив, що президенту США Дональду Трампу "має бути соромно за те, що він нещодавно зробив з президентом України Зеленським". 

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Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран до нових ядерних переговорів, і попередив про можливі військові дії у разі відмови Тегерана.

  • Як повідомлялось, Військово-морські сили Китаю, Ірану та Росії проведуть спільні навчання Security Bond 2025.
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США посилять санкції проти Ірану, і додав, що США “закриють” нафтовий сектор країни, використовуючи “заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки”. 
  • Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа спілкуватися з Іраном із низки питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку країною регіональних антиамериканських угруповань.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке збільшення запасів високозбагаченого урану в Ірані після повернення Дональда Трампа до Білого дому.
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