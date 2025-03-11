​Президент Ірану Масуд Пезешкіан: я навіть не буду вести переговори із США

Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту Ірану Масуду Пезешкіану перед їхньою зустріччю на полях саміту БРІКС у Каз

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вважає неприйнятним, щоб США віддавали накази і погрожували, повідомляє Mehr News Agency.

"Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть, що завгодно", — заявив Пезешкіан.

Також він заявив, що президенту США Дональду Трампу "має бути соромно за те, що він нещодавно зробив з президентом України Зеленським".

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран до нових ядерних переговорів, і попередив про можливі військові дії у разі відмови Тегерана.