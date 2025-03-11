​Президент Ірану Масуд Пезешкіан: я навіть не буду вести переговори із США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вважає неприйнятним, щоб США віддавали накази і погрожували, повідомляє Mehr News Agency.
"Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть, що завгодно", — заявив Пезешкіан.
Також він заявив, що президенту США Дональду Трампу "має бути соромно за те, що він нещодавно зробив з президентом України Зеленським".
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран до нових ядерних переговорів, і попередив про можливі військові дії у разі відмови Тегерана.
- Як повідомлялось, Військово-морські сили Китаю, Ірану та Росії проведуть спільні навчання Security Bond 2025.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США посилять санкції проти Ірану, і додав, що США “закриють” нафтовий сектор країни, використовуючи “заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки”.
- Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа спілкуватися з Іраном із низки питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку країною регіональних антиамериканських угруповань.
- Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке збільшення запасів високозбагаченого урану в Ірані після повернення Дональда Трампа до Білого дому.