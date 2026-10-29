Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні

До Всесвітнього дня боротьби з інсультом, який відзначають 29 жовтня, невролог і керівник Інсультного центру клінічної лікарні «Феофанія» ДУС Дмитро Лебединець пояснив, що відбувається з мозком під час інсульту, чому рахунок іде на хвилини і які симптоми найчастіше пропускають.

З початку 2026 року до травня лікарні, які мають договір з Національною службою здоров'я, надали понад 42,6 тисячі послуг пацієнтам з гострим інсультом.

За перші 8 місяців 2026 року в Україні пролікували понад 90 тисяч випадків гострого інсульту. Йдеться саме про лікування — в однієї людини інсульт може трапитися повторно.

Щороку у світі стається майже 12 мільйонів інсультів, понад 7 мільйонів людей помирають від них. Такі дані наводить Всесвітня організація інсульту у своєму звіті за 2025 рік.

Що відбувається з мозком і чому рахунок іде на хвилини

Інсульт буває двох типів. Ішемічний стається, коли судину закупорює тромб або атеросклеротична бляшка. Геморагічний, коли судина розривається і кров виливається в мозок. «В Україні приблизно 85 % інсультів ішемічні, а близько 15 % геморагічні», — зазначає Дмитро Лебединець.

Фото: facebook/Dmytro Lebedynets Невролог і керівник Інсультного центру клінічної лікарні «Феофанія» ДУС Дмитро Лебединець

На мозок припадає лише близько 2 % маси тіла, але він забирає приблизно 20 % крові, яку перекачує серце. Йому постійно потрібна кров, багата на кисень. І якщо кровотік зупиняється, уже за кілька хвилин нейрони починають гинути. Американський невролог Джеффрі Сейвер підрахував, що під час масивного ішемічного інсульту без належної медичної допомоги людина щохвилини втрачає близько 1,9 мільйона нейронів і 14 мільярдів синапсів. За годину такий мозок старіє приблизно на 3,6 року.

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Звідси відомий серед неврологів вислів «час — це мозок». І він буквальний.

Терапевтичне вікно: 4,5 години, а інколи доба

Лікарі мають обмежений час, щоб відновити кровотік. «Для більшості клітин мозку незворотні зміни починаються вже через 4,5 години», — пояснює Дмитро Лебединець. За цей час тромб можна розчинити препаратом (тромболізис) або дістати його катетером через артерію на стегні чи руці. Це вже механічна тромбектомія.

У частини людей є обхідні шляхи, так звані колатералі. Це дрібні судини-містки між сусідніми артеріями. Коли основна судина закупорена, кров цими обхідними шляхами ще якийсь час може підживлювати уражену ділянку. Завдяки цьому терапевтичне вікно розширюється до 24 годин. Чи є такий запас, лікарі бачать на томографії. При геморагічному інсульті перша доба теж критична, але там інше завдання: знизити тиск, щоб крововилив не збільшувався, і вирішити з нейрохірургом, чи можна видалити кров.

Фото: GPT

Але 4,5 години — це не час, який можна спокійно витратити. У метааналізі дев'яти досліджень (6756 пацієнтів), опублікованому в The Lancet, тромболізис у перші 3 години підвищував шанси обійтися без суттєвої інвалідності на 75 %. Якщо ж лікування починали між 3 і 4,5 годинами, шанси зростали лише на 26 %. Тож пів години можуть коштувати людині здатності ходити чи розмовляти.

«Пацієнта привозять паралізованим, він не розмовляє. Ми проводимо тромболізис, а якщо заблокована велика судина, робимо тромбектомію. І вже через 24 години людина може ходити й розмовляти. І це доступно зараз в Україні», — розповідає невролог. За даними НСЗУ, з початку 2026 року до травня в Україні зробили 6179 тромболізисів і 1556 ендоваскулярних втручань. Для пацієнтів таке лікування безоплатне. Нині його надають 176 лікарень, що мають договір з НСЗУ за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Симптоми, які легко пропустити

Багато хто чув про FAST: обличчя, рука, мова, час. Вона допомагає швидко запам'ятати головні ознаки інсульту, але не всі. У дослідженні Університету Кентуккі лікарі переглянули історії 736 пацієнтів з підтвердженим інсультом. Понад 14 % з них не мали жодного симптому з FAST. Коли до перевірки додали рівновагу і зір, пропущених стало 4,4 %.

Фото: GPT

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Тому МОЗ України радить запам'ятати слово «МОЗОК»:

Мовлення. Нечітке, змазане. Або людина не розуміє, що їй кажуть;

Обличчя. Раптова асиметрія, перекошена усмішка;

Запаморочення. Втрата рівноваги чи координації, раптовий сильний головний біль;

Очі. Раптова втрата зору чи двоїння;

Кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння, найчастіше з одного боку.

«Якщо ми користуємося лише FAST, то можна пропустити інсульти з порушенням зору й координації. А це можуть бути дуже важкі інсульти з ураженням стовбура мозку, які досить швидко призводять до смерті», — пояснює Дмитро Лебединець. І додає, що краще привезти зайвого пацієнта, ніж проґавити справжній інсульт.

Фото: researchgate.net A1 — операційна для проведення механічної тромбектомії; A2 — ангіограма, що демонструє припинення кровопостачання ділянки головного мозку в пацієнта з інсультом до тромбектомії; A3 — кровотік у того самого пацієнта після тромбектомії; B1 — відпрацювання техніки механічної тромбектомії на тренажері для судинних втручань; B2 — ангіограма, що демонструє припинення кровопостачання ділянки головного мозку в пацієнта з інсультом (як показано на A2) до початку тромбектомії; B3 — симуляція кровотоку в того самого пацієнта після тромбектомії (як показано на A3). Механічна тромбектомія при гострому інсульті (симуляція у віртуальній реальності):— операційна для проведення механічної тромбектомії;— ангіограма, що демонструє припинення кровопостачання ділянки головного мозку в пацієнта з інсультом до тромбектомії;— кровотік у того самого пацієнта після тромбектомії;— відпрацювання техніки механічної тромбектомії на тренажері для судинних втручань;— ангіограма, що демонструє припинення кровопостачання ділянки головного мозку в пацієнта з інсультом (як показано на) до початку тромбектомії;— симуляція кровотоку в того самого пацієнта після тромбектомії (як показано на).

Що часто списують на втому чи тиск

Людину веде, вона хитається. Думають, що не виспалася або підскочив тиск. Але раптова втрата рівноваги — це літера З у слові «МОЗОК».

Реклама Людина не вписується у двері. Здається, що це незграбність. Насправді може бути порушення зору, сама людина цього часто не помічає.

Людина говорить щось не те. Плутає слова, не може порахувати. Рідні вирішують, що вона просто розгублена.

Різкий головний біль, якого не було ніколи. Він може бути ознакою субарахноїдального крововиливу. «Хтось подумає, що це мігрень. Але якщо в людини є мігрені й виникає біль набагато сильніший, треба одразу викликати швидку», — каже лікар.

Головне слово тут «раптово». Якщо запаморочення турбує людину роками, це інша історія. Але коли щось з'явилося вперше і зненацька, це привід викликати 103.

Фото: myfirstaidcourse.com.au

Що робити, поки їде швидка

Дзвоніть 103 одразу. Скажіть, що підозрюєте інсульт, і перелічіть, що бачите за «МОЗОК». Наприклад: «раптово перекосило обличчя і не слухається права рука». Назвіть час, коли людина була ще в нормі. Це важлива деталь, яку часто плутають. «Час початку інсульту — це не час, коли ми помітили симптоми, а час, коли останній раз бачили або чули людину без них», — наголошує Дмитро Лебединець. Якщо ви розмовляли з мамою телефоном о 9:00, а приїхали опівдні, лікарі рахуватимуть від 9:00. Покладіть людину з трохи піднятою головою, до 30°. Якщо є нудота чи блювання, поверніть голову набік. Якщо людина без свідомості, але дихає, МОЗ радить покласти її на бік. Нічого не давайте: ні їжі, ні води, ні таблеток. Інсульт може порушити ковтання, тоді навіть ковток води може потрапити в дихальні шляхи. Аспірин чи ліки проти тиску до томографії можуть зашкодити. Зберіть інформацію для лікарів. Які ліки людина приймає постійно, особливо ті, що розріджують кров. Чи є гіпертонія, аритмія, цукровий діабет. Можна просто зібрати всі пачки з таблетками в пакет і віддати бригаді. Реклама Не залишайте людину саму. Якщо їй стає гірше, дзвоніть 103 ще раз.

Розпізнати інсульт і викликати допомогу може кожен, навіть дитина. Саме цього в Україні вчать учнів початкових класів у межах освітньої програми «Супергерої FAST». За допомогою персонажів-супергероїв, інтерактивної гри, конкурсів, творчих завдань і мультфільмів діти запам'ятовують ознаки інсульту через номер швидкої:

1 — одна половина обличчя раптово опускається;

0 — нуль сили в руці;

3 — дві губи та один язик раптово не можуть вимовити слова.

З 2021 року програму пройшли понад 116 тисяч дітей. І вже є випадки, коли саме онуки першими помічали інсульт у бабусі чи дідуся і вчасно викликали швидку.