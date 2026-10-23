Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета

Потенційний майбутній спікер Палати представників Хакім Джеффріс заявляє, що усунення міністра оборони — це «одна з перших речей, які ми збираємося зробити»

Демократи в Палаті представників США вимагають відставки міністра оборони Піта Гегсета, повідомляє The Wall Street Journal.

«Одне з перших речень, які ми зробимо, отримавши більшість, — ми виженемо Піта Гегсета з міста», — заявив лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

В ефірі CNN членкиня Палати представників Пранміла Джаяпал (демократка від штату Вашингтон) назвала Гегсета «некомпетентним і, відверто кажучи, корумпованим». Конгресмен Джаред Гаффман (демократ від штату Каліфорнія) назвав міністра «неадекватним фанатиком, якому слід оголосити імпічмент і якого треба усунути з посади».

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Якщо Палата представників проголосує за імпічмент, питання перейде до Сенату, де для рішення потрібна кваліфікована більшість у дві третини голосів — і це видається дуже малоймовірним, констатує WSJ. Єдиним випадком, коли Палата представників оголосила імпічмент міністру війни, був Вільям Белкнап у 1876 році, який подав у відставку за кілька хвилин до голосування, а згодом був виправданий Сенатом.

Демократи стверджують, що Гегсет уже скоїв правопорушення, які тягнуть на імпічмент, а більшість у Палаті представників дасть їм голоси та повноваження видавати повістки для подальших розслідувань.

Голосування за імпічмент може статися ще до моменту, коли демократи, ймовірно, отримають більшість в палаті представників. У вересні цього року конгресмен Томас Мессі (республіканець від штату Кентуккі), давній критик військового втручання США за кордоном, зачитав статті імпічменту проти Гегсета з трибуни Палати представників і висунув вимогу провести голосування. Проте спікер Палати представників Майк Джонсон відправив законодавців по домах, відклавши це питання на період після проміжних виборів. Мессі заявив, що має намір домогтися голосування за імпічмент невдовзі після повернення Палати представників до роботи 9 листопада.

Нагадаємо, республіканці в Конгресі США які підтримують Україну, вимагають відновити санкції проти Росії та скасувати обмеження на супутникові технології, погрожуючи заблокувати додаткове фінансування Пентагону в розмірі 350 млрд доларів.