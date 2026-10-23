В Італії посилили заходи безпеки і вивели військових через загрозу нових заворушень

Італійська влада готується до нових протестів і можливих заворушень у низці міст, зокрема в Мілані, Римі й Турині.
Для цього в країні розгортають сотні військовослужбовців та залучають значну кількість додаткових сил безпеки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на dpa.
Заходи безпеки посилили після масштабних насильницьких зіткнень, які відбулися минулими вихідними. У відповідь уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні ухвалив указ відправити до Мілана додаткових 500 військових, зауваживши, що діятиме рішуче.
Правоохоронці взяли під контроль залізничні вокзали в регіоні Ломбардія, аби не допустити масового напливу молоді до Мілана. У центрі міста повністю заборонили будь-які демонстрації, а безпеку забезпечуватимуть змішані патрулі з поліції та військовослужбовців, які також готуються до превентивних затримань.
Протести в Італії
- У різних містах Італії тривають акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску. Вони перетворилися на масові заворушення.
- Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок.
- Уряд Італії вирішив спрямувати пів тисячі військовослужбовців до Мілана та пообіцяв "рішучу реакцію держави" після того, як протести переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування.
- Також країна з'ясовує, чи причетні зовнішні сили, зокрема Росія, до насильницьких протестів.