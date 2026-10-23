В Італії посилили заходи безпеки і вивели військових через загрозу нових заворушень

Правоохоронці взяли під контроль залізничні вокзали в регіоні Ломбардія.

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Італійська влада готується до нових протестів і можливих заворушень у низці міст, зокрема в Мілані, Римі й Турині.

Для цього в країні розгортають сотні військовослужбовців та залучають значну кількість додаткових сил безпеки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на dpa.

Заходи безпеки посилили після масштабних насильницьких зіткнень, які відбулися минулими вихідними. У відповідь уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні ухвалив указ відправити до Мілана додаткових 500 військових, зауваживши, що діятиме рішуче.

Правоохоронці взяли під контроль залізничні вокзали в регіоні Ломбардія, аби не допустити масового напливу молоді до Мілана. У центрі міста повністю заборонили будь-які демонстрації, а безпеку забезпечуватимуть змішані патрулі з поліції та військовослужбовців, які також готуються до превентивних затримань.

Протести в Італії