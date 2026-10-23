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Італія закликала Ізраїль звільнити п'ятьох активісток, яких утримують на Західному березі річки Йордан

За даними джерел, жінок затримали, коли вони намагалися захистити палестинських фермерів під час збору врожаю оливок.

Італія закликала Ізраїль звільнити п'ятьох активісток, яких утримують на Західному березі річки Йордан
Ілюстративне фото
Фото: washingtonpost.com

Італія закликала до негайного звільнення п’ятьох італійських активісток, яких утримують ізраїльські війська на Західному березі річки Йордан.

Про це пише Reuters, цитуючи заяву міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Напередодні жінок затримала ізраїльська поліція в Кір'ят-Арбі разом з іншими міжнародними активістами, коли вони намагалися захистити палестинських фермерів під час збору врожаю оливок.

«Те, що сталося, неприйнятно, вони не скоювали жодного злочину», – сказав Таяні журналістам у кулуарах міжнародного саміту в Стамбулі, додавши, що сподівається, що їх звільнять протягом кількох годин.

За даними джерел, ізраїльська влада повідомила раніше того ж дня італійським дипломатам, що очікується, що жінок у п'ятницю передадуть імміграційній службі Ізраїлю до проведення процедур вислання та репатріації.

  • На Західному березі річки Йордан зростає рівень насильства з боку поселенців, а з початку року на цій території загинули десятки палестинців.
  • Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу через спробу теракту. Ізраїльські солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.
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