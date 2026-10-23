За даними джерел, жінок затримали, коли вони намагалися захистити палестинських фермерів під час збору врожаю оливок.

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Італія закликала до негайного звільнення п’ятьох італійських активісток, яких утримують ізраїльські війська на Західному березі річки Йордан.

Про це пише Reuters, цитуючи заяву міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Напередодні жінок затримала ізраїльська поліція в Кір'ят-Арбі разом з іншими міжнародними активістами, коли вони намагалися захистити палестинських фермерів під час збору врожаю оливок.

«Те, що сталося, неприйнятно, вони не скоювали жодного злочину», – сказав Таяні журналістам у кулуарах міжнародного саміту в Стамбулі, додавши, що сподівається, що їх звільнять протягом кількох годин.

За даними джерел, ізраїльська влада повідомила раніше того ж дня італійським дипломатам, що очікується, що жінок у п'ятницю передадуть імміграційній службі Ізраїлю до проведення процедур вислання та репатріації.