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Фон дер Ляєн: Обстріл цивільного судна біля Румунії – чергова ескалація з боку Росії в Чорному морі

Президентка Єврокомісії відреагувала на обстріл цивільного судна біля берегів Румунії. 

Фон дер Ляєн: Обстріл цивільного судна біля Румунії – чергова ескалація з боку Росії в Чорному морі
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість через обстріл цивільного судна з українським та азербайджанським екіпажем у Чорному морі біля берегів Румунії.

Про це вона написала в соціальній мережі X.

"Я глибоко стурбована черговою ескалацією з боку Росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було обстріляне цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти невинних людей і відкрито порушують норми міжнародного права", — написала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти. Також фон дер Ляєн подякувала рятувальним командам, які беруть участь у пошуку зниклих.

  • За даними представників Берегової охорони, на борту перебували 13 людей. Десятьох із них урятувало інше торговельне судно, яке перебувало поблизу. Дев'ятеро врятованих вижили, одна людина загинула. Ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.
  • До пошуково-рятувальної операції долучилися підрозділи Міністерства внутрішніх справ Румунії.
  • Президент Румунії Нікушор Дан назвав атаку безпілотників на торговельне судно черговим проявом ескалації з боку Росії. На тлі інциденту румунська влада планує посилити спроможності для захисту морського простору.
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