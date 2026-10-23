Іспанія перемогла у суді міжнародних інвесторів у справі про скасовані субсидії. Уряд мав сплатити 76 млн євро

Мадрид протидіє спробам заморозити державні активи загалом на суму 2 мільярди євро, що ініційовані невдоволеними інвесторами в альтернативну енергетику.

Уряд Іспанії переміг у тривалому судовому спорі з міжнародними інвесторами, що виник через ухвалене понад 10 років тому рішення скасувати субсидії для сектору відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє Politico.

Цього тижня бельгійський суд скасував рішення, згідно з яким іспанський уряд мав виплатити інвесторам майже 76 мільйонів євро.

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Мадрид протистоїть спробам інвесторів домогтися арешту її активів у різних країнах світу. Інвестори стверджують, що їм винні щонайменше 2 мільярди євро у субсидіях.

Суперечка бере початок у 2013 році, у розпал європейської боргової кризи, коли Іспанія, обмежена в коштах, вирішила скасувати субсидії на відновлювану енергетику. На той час країною вже керував новий консервативний уряд. Інвестори, які вклали значні кошти у цей сектор країни, заявили, що це рішення порушило їхні права, оскільки вони вклали кошти, розраховуючи на отримання субсидій.

Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів постановив, що Іспанія повинна виплатити гроші, але Європейська комісія заявила Мадриду, що такі дії вважатимуться незаконною державною допомогою.

Це протистояння розгорнулося в усьому світі: інвестори намагалися домогтися замороження іспанських активів у різних юрисдикціях. У червні американський інвестиційний фонд “Blasket Renewable Investments LLC” направив судові повістки з вимогою надати документи компаніям “Adidas”, “Hilton Hotels” та іншим організаціям, які брали участь у забезпеченні участі Іспанії в Чемпіонаті світу з футболу.

Крім того, судові процеси за участю Іспанії тривають в Австралії, Німеччині та США.

У 2023 році британський суд наклав арешт на міжнародну школу в Лондоні, що належить іспанській державі.