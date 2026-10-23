Південна Корея пропонує провести військові переговори з КНДР, щоб послабити напруженість на кордоні

У п’ятницю Південна Корея запропонувала провести військові переговори з Північною Кореєю, щоб врегулювати розбіжності щодо проходження кордону між країнами та запобігти випадковим зіткненням у прифронтових районах.

Про це пише АР.

«Наше Міністерство національної оборони офіційно пропонує владі Північної Кореї провести військові переговори між Півднем і Північчю, щоб спільно уточнити точне розташування наземної військової демаркаційної лінії між нашими країнами, обговорити відновлення військових каналів зв’язку та заходи для запобігання випадковим зіткненням у прикордонних районах»,ах», – заявив заступник міністра оборони Південної Кореї з питань оборонної політикі в п’ятницю Кім Хон Чхоль.

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Він додав, що Південна Корея також готова до тристоронніх переговорів за участю Командування Організації Об’єднаних Націй, яке очолюють США.

Невідомо, чи погодиться Північна Корея на переговори, оскільки її лідер Кім Чен Ин дотримується жорсткої лінії щодо Сеула та протягом останніх років фактично припинив майже весь діалог і співпрацю з Півднем. Тим часом Північна Корея встановлює міни, огорожі з колючого дроту, тактичні дороги, протитанкові стіни та інші укріплення вздовж кордону, який і без того є одним із найбільш мілітаризованих у світі.

Південнокорейські військові заявляють, що цього року під час робіт зі зміцнення кордону північнокорейські солдати 50 разів перетинали військову демаркаційну лінію. У відповідь південнокорейська сторона здійснювала попереджувальні постріли та транслювала попередження через гучномовці.

Південнокорейські військові вже пропонували провести подібні переговори в листопаді, однак Північна Корея проігнорувала цю ініціативу. Після вибухів мін на кордоні 21 вересня Сеул активізував зусилля зі зниження напруженості. За висновком південнокорейських військових, вибухи спричинили північнокорейські міни, закладені на південь від військової демаркаційної лінії.

Пропозиція пролунала за кілька днів після того, як впливова сестра Кім Чен Ина відвідала прифронтові райони, де північнокорейські військові зміцнюють кордон. Під час візиту вона знову пригрозила відповіддю на будь-які провокації Південної Кореї, спрямовані проти робіт зі спорудження укріплень.

Кім Йо Чжон також заявила, що Північна Корея планує задіяти прикордонні гучномовці для трансляції пропаганди проти Сеула. Цей метод психологічної війни тривалий час використовували обидві Кореї. Крім того, Пхеньян привів у стан готовності невизначені «нові засоби протидії» вздовж кордону.

Південнокорейські посадовці заявляють, що нещодавні дії Північної Кореї на кордоні знову продемонстрували розбіжності між двома Кореями щодо точного розташування військової демаркаційної лінії. Її визначили відповідно до перемир’я 1953 року, яке поклало край бойовим діям у Корейській війні. З часом деякі прикордонні знаки, встановлені десятиліття тому, зникли.