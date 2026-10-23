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У Польщі відбулися тисячні протести за право на аборт

У країні щороку десятки тисяч абортів роблять поза межами лікарень.

У Польщі відбулися тисячні протести за право на аборт
Протест у Варшаві за право на аборти, липень 2024 року
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей у Варшаві та інших міста Польщі взяли участь вчора у демонстраціях за право на аборт, повідомляє DW.

Учасники протестів тримали плакати з гаслами “Пекло для жінок триває” та “Гідні чоловіки не бояться рівності”.

У країні аборти дозволені лише в тих випадках, коли вагітність стала наслідком злочину (наприклад, зґвалтування чи інцесту) або коли вона становить загрозу для життя чи здоров’я матері. 

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Жінки, які роблять аборти таємно – наприклад, приймаючи відповідні препарати, – не несуть кримінальної відповідальності. Натомість особам, які їм допомагають (зокрема лікарям або членам родини), може загрожувати кримінальне переслідування та ув’язнення на строк до трьох років.

У 2020 році, за часів консервативного уряду партії “Право і справедливість” (PiS), законодавство щодо абортів було ще більше посилено: зокрема, було запроваджено заборону на переривання вагітності у випадках виявлення вад розвитку плода.

За словами активістів, щороку десятки тисяч абортів здійснюються поза межами лікарень.

Прем’єр-міністр Дональд Туск прийшов до влади у 2023 році, пообіцявши послабити обмеження на аборти в Польщі. Однак розбіжності між членами його керівної коаліції перешкодили зміні законодавства, і протестувальники звинуватили уряд у порушенні обіцянки.

Активісти розкритикували схвалені закони

Нещодавно польський парламент ухвалив два законопроєкти, спрямовані на пом’якшення обмежень щодо абортів. Однак очікується, що на них накладе вето президент країни Кароль Навроцький – політик, якого підтримує консервативна PiS.

Активісти заявили, що внесення цих законопроєктів за рік до чергових парламентських виборів – це лише символічний крок, який не має жодних шансів стати законом.

Вони звинуватили ліберальний уряд Туска в тому, що той лише створює видимість діяльності, оскільки потребує голосів жінок на майбутніх виборах.

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