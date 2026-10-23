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В японському аеропорту сталося займання українського літака "Руслан"

Пожежа розпочалась під час приземлення вантажного борту.

В японському аеропорту сталося займання українського літака "Руслан"
Пожежа на "Руслані"
Фото: X

У міжнародному аеропорту Нагоя-Тюбу в Японії під час приземлення розпочалася пожежа на вантажному літаку авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Ан-124-100 "Руслан".

Як пише FL360aero, до борту одразу ж вирушила команда пожежників та рятувальників. Перекриття злітно-посадкової смуги тривало упродовж 15 хвилин, після чого летовище відновило роботу у штатному режимі, що свідчить про швидку ліквідацію займання.

Міністерство транспорту Японії наразі з'ясовує обставини інциденту. Офіційних коментарів від посадовців чи представників перевізника поки не надходило.

Через закриття українського повітряного простору вантажні літаки "Антонова" тимчасово базуються за кордоном, зокрема щонайменше п'ять з них - в німецькому Лейпцигу, де у серпні поблизу одного з бортів було виявлено дрон із вибухівкою.

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