У Саудівській Аравії розбився військовий гелікоптер, є загиблі

У Саудівській Аравії розбився розвідувальний гелікоптер AH-6i, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. Єменські хусити заявили, що збили вертоліт ракетою, у Саудівській Аравії заявляють про технічну несправність.

Про це пише Reuters.

За словами речника Саудівської коаліції генерал-майора Туркі аль-Малікі, гелікоптер розбився через технічну несправність у районі, що перебуває під юрисдикцією Міністерства національної гвардії Саудівської Аравії. Двоє членів екіпажу загинули.

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Згодом єменські хусити опублікували відео, на якому, за їхніми словами, саудівський AH-6i збили ракетою під час виконання завдання поблизу Наджрана. Однак на записі чітко не видно самого інциденту, а Reuters не змогло незалежно підтвердити заяву хуситів. Саудівська влада її не коментувала.

17 жовтня військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив у соцмережі X, що угруповання збило саудівський гелікоптер Apache поблизу Наджрана. Наразі невідомо, чи йдеться про той самий інцидент.

У відповідь аль-Малікі опублікував фотографію кількох гелікоптерів Apache та написав: "Ви стверджуєте, що збили його, але він скоро вийде на поле бою".

Як зазначає Reuters, південно-західна частина регіону Наджран останніми тижнями зазнавала атак з боку підтримуваних Іраном хуситів.