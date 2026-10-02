Ер-Ріяд розглядає два варіанти операції для повернення контролю над районом Баб-ель-Мандебської протоки.

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Саудівська Аравія готує наступальну операцію проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Серед можливих варіантів наступ уздовж узбережжя для забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі або масштабніша атака одночасно на кількох напрямках.

Про це пише Reuters із посиланням на західних посадовців.

За даними джерел агентства, операцію, яку можуть розпочати найближчими тижнями, проводитимуть єменські сили, підконтрольні Ер-Ріяду із застосуванням авіаударів.

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Головною метою операції є відновлення позицій, які захопили хусити минулого місяця. Вони просунулися вздовж узбережжя та встановили контроль над протокою Баб-ель-Мандеб.

Саудівська Аравія розглядає два варіанти наступу. Перший передбачає обмежену операцію в районі Баб-ель-Мандебської протоки. Другий – ширший наступ із синхронними атаками на кількох напрямках у єменських провінціях Аль-Байда, Маріб, Таїз та Аль-Джауф.

Залежно від масштабів операції можуть мобілізувати понад 100 тисяч єменських військових.

Баб-ель-Мандеб – південний вихід із Червоного моря та важливий морський маршрут між Середземним морем і Азією. За словами західних дипломатів і представника країн Перської затоки, Ер-Ріяд вважає, що не може розпочати нові мирні переговори з хуситами, поки вони контролюють протоку.

США вже надають Саудівській Аравії розвіддані, зокрема інформацію для визначення цілей, для підтримки саудівських повітряних операцій у Ємені. Водночас американські та інші союзні сили не очікується, що безпосередньо братимуть участь у бойових діях.

Туреччина та Пакистан також надали Саудівській Аравії військове обладнання, яке використовується в Ємені. За даними Reuters, Пакистан відправив до Адена чотири вантажні літаки із системами ППО, легкою артилерією, безпілотниками та засобами протидії дронам.

Окремою проблемою для Ер-Ріяда є захист нафтових об'єктів та іншої інфраструктури від ракетних і дронових атак хуситів. Саудівська Аравія звернулася до кількох союзників із проханням про допомогу в забезпеченні оборонними системами.

Наземна операція залежатиме від єменських сил, які складаються з різних угруповань, озброєних і навчених Саудівською Аравією та ОАЕ на попередніх етапах громадянської війни.

Хусити вже понад десять років ведуть боротьбу з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Хоча перемир’я 2022 року фактично заморозило конфлікт, останнім часом бойові дії знову активізувалися на тлі ширшого протистояння за участю Ірану.

Протягом останніх тижнів хусити посилили ракетні атаки та удари безпілотниками по сусідній Саудівській Аравії. Вони оголосили морську блокаду й атакували саудівські об’єкти, намагаючись заблокувати експорт нафти з цієї країни.

Хусити звинувачують королівство в блокаді підконтрольних їм районів Ємену. Цими вихідними вони вперше за багато років завдали удару по Ер-Ріяду, що свідчить про значну ескалацію конфлікту.