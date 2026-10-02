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Швейцарія профінансує вісім проєктів відновлення України на 135 млн франків

Переможців обирали з-поміж швейцарських компаній, які мають філії в Україні.

Швейцарія профінансує вісім проєктів відновлення України на 135 млн франків
прапор Швейцарії
Фото: EPA

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення виділити 135 мільйонів швейцарських франків на фінансування восьми проєктів швейцарських компаній, спрямованих на відбудову України. 

Як ідеться на сайті швейцарського уряду, ініціативи охоплюють сфери енергетики, громадського транспорту і водопостачання.

Переможців обрали за підсумками конкурсного відбору серед швейцарських компаній, які мають філії в Україні. Бюджет поданих ініціатив становив від 3 до 30 мільйонів франків, а самі підприємства зобов'язані профінансувати щонайменше 10% вартості робіт із власних коштів. Остаточний перелік проєктів узгодили безпосередньо з урядом України.

Програма має на меті забезпечити термінові потреби нашої держави через постачання продукції та експертизи зі Швейцарії. Окрім відновлення інфраструктури, реалізація проєктів сприятиме збереженню і створенню нових робочих місць, підвищенню кваліфікації місцевих фахівців і зміцненню партнерства між державами.

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