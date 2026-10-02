ГУР: Російські спецслужби готують гібридні операції в ЄС і НАТО

Російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС та НАТО. Йдеться про підготовку гібридних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України та спроможностей Альянсу.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За даними української розвідки, для проведення диверсій Росія планує використовувати завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у європейських країнах.
У полі зору російських спецслужб, за інформацією ГУР, перебувають військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.
Серед можливих цілей російських операцій також називають приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських країнах.
Відповідну інформацію довели до відома партнерів України.
- Вчора під час спілкування із журналістами, очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Росія намагається призупинити та зменшити підтримку України через гібридні операції в країнах Європи.