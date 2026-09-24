Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами", є загиблий (оновлено)

Столиця під ворожим обстрілом.

Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами", є загиблий (оновлено)
Фото: BBC

Київ перебуває під російським ракетним обстрілом. У столиці лунали вибухи, Повітряні Сили попереджають про рух цілей зі сходу. Оголошено червоний рівень повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових каналів, ворог запустив по місту "Циркони" та балістику з Курська і Воронежа. 

Мер Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Солом'янський, Святошинський та Подільський райони. З'являються повідомлення про перебої зі світлом та водопостачанням.

У Соломʼянському та Подільському районах сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі, де уламки впали у двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.

Одна людина загинула, дві ушпиталені з пораненнями.

Упродовж дня росіяни тероризували Київ безпілотниками, кількість постраждалих сягнула 45 осіб, двоє людей загинули.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies