Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами", є загиблий (оновлено)

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Київ перебуває під російським ракетним обстрілом. У столиці лунали вибухи, Повітряні Сили попереджають про рух цілей зі сходу. Оголошено червоний рівень повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових каналів, ворог запустив по місту "Циркони" та балістику з Курська і Воронежа.

Мер Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Солом'янський, Святошинський та Подільський райони. З'являються повідомлення про перебої зі світлом та водопостачанням.

У Соломʼянському та Подільському районах сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі, де уламки впали у двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.

Одна людина загинула, дві ушпиталені з пораненнями.

Упродовж дня росіяни тероризували Київ безпілотниками, кількість постраждалих сягнула 45 осіб, двоє людей загинули.