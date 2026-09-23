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Зеленський на Генасамблеї ООН: Україна повернула Кореї двох військовополонених із КНДР

За словами президента, Росія залучає громадян інших держав у війні проти України, і сама зазнає величезних втрат.

Зеленський на Генасамблеї ООН: Україна повернула Кореї двох військовополонених із КНДР
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

КНДР відправила на війну в Україну своїх солдатів, аби закрити прогалини в російській армії, яка несе великі втрати.

Про це заявив у виступі на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ втратила величезну кількість людей заради окупації понад 1000 км.кв. української землі, значну частину з яких ЗСУ вже звільнили. Зеленський сказав, що Путін розплачується за кожен новий кілометр життями 248 своїх військових. Зокрема, упродовж січня-серпня окупанти втратили на полі бою в Україні 248 964 особи.

Також український президент звернув увагу міжнародної спільноти на залучення північнокорейських військ у війні проти України. Зеленський сказав, що Кім Чен Ин використовує своїх солдатів як валюту, отримуючи натомість технології для вдосконалення балістичних ракет та безпілотників, що вже становить загрозу для всієї Азії.

Український президент зауважив, що нещодавно Україна передала Республіці Корея двох військовополонених із КНДР. Один із них під час потрапляння в полон намагався вчинити самогубство, адже північнокорейська пропаганда повністю позбавляє людей свободи. 

Зеленський наголосив, що несвоєчасно зупинена війна продовжує розростатися та закликав світ не давати агресорам більше часу для навчання військовій справі.

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