Сибіга: Російські удари по дата-центрах загрожують сповіщенням про тривоги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову масовану атаку Росії, під час якої окупанти цілеспрямовано вдарили по великих українських дата-центрах.

Глава МЗС наголосив, що ворог намагається підірвати саме роботу систем сповіщення про ракетні та дронові загрози, які рятують життя людям і є критичною цивільною інфраструктурою.

Він підкреслив, що дата-центри не є військовою ціллю, а забезпечують нормальне щоденне життя та доступ до життєво важливої інформації. Росія шукає нові способи дестабілізувати країну та позбавити українців оперативних повідомлень, оскільки не має успіхів на полі бою.

Міністр заявив, що зупинити терор допоможуть лише нові санкції та додаткові ракети-перехоплювачі для України.