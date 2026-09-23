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Сибіга: Російські удари по дата-центрах загрожують сповіщенням про тривоги

Росія шукає нові способи дестабілізувати нашу державу, вважає міністр.

Сибіга: Російські удари по дата-центрах загрожують сповіщенням про тривоги
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову масовану атаку Росії, під час якої окупанти цілеспрямовано вдарили по великих українських дата-центрах. 

Глава МЗС наголосив, що ворог намагається підірвати саме роботу систем сповіщення про ракетні та дронові загрози, які рятують життя людям і є критичною цивільною інфраструктурою.

Він підкреслив, що дата-центри не є військовою ціллю, а забезпечують нормальне щоденне життя та доступ до життєво важливої інформації. Росія шукає нові способи дестабілізувати країну та позбавити українців оперативних повідомлень, оскільки не має успіхів на полі бою.

Міністр заявив, що зупинити терор допоможуть лише нові санкції та додаткові ракети-перехоплювачі для України.

  • 23 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах.
  • Під ударом опинилися транспортні підприємства, АЗС, складські приміщення та нежитлові будівлі. Також було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
  • Також унаслідок чергової російської атаки був пошкоджений один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання.
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