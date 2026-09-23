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Росія атакувала Київ дронами. Є влучання по АЗС і транспортних підприємствах (оновлено)

За попередньою інформацією, поранено одну людину. 

Росія атакувала Київ дронами. Є влучання по АЗС і транспортних підприємствах (оновлено)
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах і транспортній інфраструктурі. 

Спершу ворог вдарив по транспортному підприємству в Солом'янському районі. Також у цьому районі уламки впали між будинками, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ще кілька ударів припав на Голосіївський район. Є влучання по АЗС і складах.

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«У Голосіївському районі пожежа в складських приміщеннях. Екстрені служби прямують на місце», – сказав він.

Ближче до 8 години Київська міська військова адміністрація повідомила про пошкодження в Дарницькому районі. Тут під ударом перебували АЗС і транспортне підприємство. На заправці пошкоджено дах.

«У Дарницькому районі влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий. Екстрені служби прямують на місце», – сказав Кличко. 

Російський терор із безперервними ударами малими групами безпілотників триває з 27 серпня. Щоденно Київ і область атакують ударні дрони. Учора вдень ворог вдарив по резервуарах з пальним. Були постраждалі. 

А вночі окупанти пошкодили житловий будинок. Поранень дістали п'ятеро людей.

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