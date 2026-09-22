​Росія знову атакувала Київ: зафіксовано влучання в резервуари з пальним, є постраждалі (оновлено)

Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Було влучання в резервуари з пальним.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Станом на 19:22, відомо про 8 постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
"В Оболонському районі горить резервуар з пальним. Екстрені служби на місці", - написав він у Telegram.
Пізніше він додав, що в Оболонському районі зафіксовано влучання ще за однією адресою - в обʼєкт нежитлової забудови.
Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Печерському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Бригада медиків прямує на місце.
У КМДА також повідомили, що в Дніпровському районі уламки впали на території приватного житлового будинку.