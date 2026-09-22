​Росія знову атакувала Київ: зафіксовано влучання в резервуари з пальним, є постраждалі (оновлено)

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Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Було влучання в резервуари з пальним.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на 19:22, відомо про 8 постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

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"В Оболонському районі горить резервуар з пальним. Екстрені служби на місці", - написав він у Telegram.

Пізніше він додав, що в Оболонському районі зафіксовано влучання ще за однією адресою - в обʼєкт нежитлової забудови.

Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Печерському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Бригада медиків прямує на місце.

У КМДА також повідомили, що в Дніпровському районі уламки впали на території приватного житлового будинку.