Суд засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна двох учасників диверсійно-розвідувальної групи ФСБ, яких СБУ затримала на Київщині у червні 2024 року.

Як ідеться на сайті спецслужби, третій зловмисник із цього ж осередку отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування встановило, що учасники групи діяли у різних регіонах України під керівництвом співробітника російської спецслужби. За його вказівками зрадники відстежували об’єкти енергетичної та військової інфраструктури для підготовки російських ракетних ударів, а також шукали й вербували нових коригувальників і виконавців терактів.

Організатором групи виявився житель Обухівського району Київської області, якого ворог завербував через антиукраїнські коментарі в Telegram. Згодом він залучив до співпраці з РФ рідного брата та ще одного родича. Разом зрадники підпалили обладнання на чотирьох електропідстанціях Київщини і планували пустити під укіс вантажний потяг Укрзалізниці.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох зловмисників ще під час підготовки до диверсії на залізниці. Під час обшуків у них вилучили сім пістолетів із набоями, бойові гранати, наркотики та смартфони із доказами зв'язку з ФСБ.

Суд визнав затриманих винними у державній зраді та диверсії в умовах воєнного стану, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному поводженні зі зброєю та зберіганні наркотиків.