В Україні завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українські аграрії намолотили 33 млн тонн зернових і зернобобових культур та понад 6 млн тонн олійних. Збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку завершено.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Станом на 22 вересня аграрії обмолотили 7,01 млн га, або 61% прогнозованих площ. Валовий збір зернових та зернобобових культур становить 33 млн тонн за середньої урожайності 47 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Реклама

У розрізі основних культур зібрано:

пшениці – жнива завершено, зібрано 25,31 млн тонн із площі 5,11 млн га за середньої урожайності 49,5 ц/га;

ячменю – жнива завершено, зібрано 6,39 млн тонн із площі 1,48 млн га за урожайності 43,3 ц/га;

гороху – жнива завершено, зібрано 812,2 тис. тонн із площі 301,9 тис. га за урожайності 26,9 ц/га;

проса – 62,2 тис. тонн із площі 26,9 тис. га за урожайності 23,2 ц/га;

гречки – 37,1 тис. тонн із площі 26,6 тис. га за урожайності 13,9 ц/га;

кукурудзи – 339,8 тис. тонн із площі 67,9 тис. га за урожайності 50 ц/га.

Найбільші обсяги зернових зібрали аграрії південних і центральних областей.

Одеська область – зібрано 4,83 млн тонн зерна з площі 1,19 млн га. Зокрема, пшениці – 3,22 млн тонн із 773,2 тис. га, ячменю – 1,31 млн тонн із 308,7 тис. га, гороху – 294 тис. тонн із 106,9 тис. га.

– зібрано 4,83 млн тонн зерна з площі 1,19 млн га. Зокрема, пшениці – 3,22 млн тонн із 773,2 тис. га, ячменю – 1,31 млн тонн із 308,7 тис. га, гороху – 294 тис. тонн із 106,9 тис. га. Дніпропетровська область – намолочено 2,72 млн тонн зерна з 663,3 тис. га. Зокрема, пшениці – 2,04 млн тонн із 462,9 тис. га, ячменю – 574,6 тис. тонн із 159,1 тис. га, гороху – 37 тис. тонн із 16,2 тис. га.

– намолочено 2,72 млн тонн зерна з 663,3 тис. га. Зокрема, пшениці – 2,04 млн тонн із 462,9 тис. га, ячменю – 574,6 тис. тонн із 159,1 тис. га, гороху – 37 тис. тонн із 16,2 тис. га. Кіровоградська область – валовий збір становить 2,43 млн тонн із площі 561 тис. га. Пшениці намолочено 1,92 млн тонн із 426,4 тис. га, ячменю – 412,5 тис. тонн із 98 тис. га, гороху – 82 тис. тонн із 31,3 тис. га.

Найвища середня урожайність зернових – у господарствах Хмельницької області (70,6 ц/га), Сумської (60,6 ц/га) та Київської (55,8 ц/га).

Аграрії також продовжують збирати пізні та технічні культури:

ріпаку – жнива завершено, намолочено 3,857 млн тонн із площі 1,33 млн га за урожайності 29 ц/га;

– жнива завершено, намолочено 3,857 млн тонн із площі 1,33 млн га за урожайності 29 ц/га; соняшнику – намолочено 1,5 млн тонн із площі 756,2 тис. га, або 14% прогнозованих площ, за урожайності 19,8 ц/га;

– намолочено 1,5 млн тонн із площі 756,2 тис. га, або 14% прогнозованих площ, за урожайності 19,8 ц/га; сої – зібрано 655,4 тис. тонн із площі 327,6 тис. га, або 21% прогнозованих площ, за урожайності 20 ц/га;

цукрових буряків – викопано 19,3 тис. тонн із площі 0,45 тис. га за урожайності 428,9 ц/га.

Як повідомлялося, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький упевнений, що цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для повного забезпечення продовольчих потреб України.

Раніше Висоцький також говорив, що підстав для того, щоб збільшувати домашні запаси продуктів харчування через російські удари по складській інфраструктурі, наразі немає. В Україні не очікують довгострокового дефіциту продовольства.