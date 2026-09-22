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Руйнування унеможливили відновлення: щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині

Росіяни атакували технологічні обʼєкти, які і так тривалий час не працюють. 

Руйнування унеможливили відновлення: щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині
Фото: Нафтогаз

У ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це розповіли в Нафтогазі. 

Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

Теперішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.

  • В ОВА сьогодні повідомили, що вночі росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство, але люди цілі. 
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