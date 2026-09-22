Росіяни атакували технологічні обʼєкти, які і так тривалий час не працюють.

У ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це розповіли в Нафтогазі.

Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

Теперішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.