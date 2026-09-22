У ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.
Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.
Теперішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.
- В ОВА сьогодні повідомили, що вночі росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство, але люди цілі.