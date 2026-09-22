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Росія атакувала 13 областей України та Київ: в уряді розповіли про наслідки обстрілів

Окупанти цілеспрямовано атакували бізнес, склади, залізничну та енергетичну інфраструктуру, а також житлові будинки.

Росія атакувала 13 областей України та Київ: в уряді розповіли про наслідки обстрілів
Обстріли 22 вересня
Фото: ДСНС

У ніч та вранці 22 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами й ракетами по українських містах. Під ударами опинилися 13 областей, а також Київ.

Про це в Telegram розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Російські військові цілеспрямовано атакували бізнес, фермерські господарства, склади, залізничну та енергетичну інфраструктуру, а також житлові будинки.

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У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. На місці триває рятувальна операція. Серйозні руйнування також зафіксували у Кривому Розі та Павлограді.

На Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині російські удари пошкодили енергетичну та залізничну інфраструктуру. Цієї ночі під атакою опинилися одразу кілька електропідстанцій у різних регіонах.

У Києві через російську атаку пошкоджені житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей.На місцях працюють усі необхідні служби. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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