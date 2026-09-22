Росія атакувала 13 областей України та Київ: в уряді розповіли про наслідки обстрілів

У ніч та вранці 22 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами й ракетами по українських містах. Під ударами опинилися 13 областей, а також Київ.
Про це в Telegram розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Російські військові цілеспрямовано атакували бізнес, фермерські господарства, склади, залізничну та енергетичну інфраструктуру, а також житлові будинки.
У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. На місці триває рятувальна операція. Серйозні руйнування також зафіксували у Кривому Розі та Павлограді.
На Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині російські удари пошкодили енергетичну та залізничну інфраструктуру. Цієї ночі під атакою опинилися одразу кілька електропідстанцій у різних регіонах.
У Києві через російську атаку пошкоджені житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей.На місцях працюють усі необхідні служби.
- У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками, повідомили у Повітряних силах. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.
- Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.