Росіяни атакували промислові підприємства на Дніпропетровщині (оновлено)

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Росіяни в ніч на 22 вересня здійснили комбіновану атаку Дніпропетровської області. На регіон одночасно летіли БПЛА, "Циркони", балістичні ракети, була інформація про пуски "Калібрів" з моря.

Моніторингові канали нарахували близько 20 засобів ураження, які ворог використав по містах Дніпропетровщини та сусідньому Кременчуку.

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, удару було завдано по промислових підприємствах у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі.

На місці влучань палають пожежі. У Дніпрі внаслідок обстрілу троє поранених.