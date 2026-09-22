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ЗМІ: Трамп під час зустрічі із Зеленським тиснутиме на нього щодо енергетичного перемир'я

Президент США знову звинувачує жертву, а не агресора.

ЗМІ: Трамп під час зустрічі із Зеленським тиснутиме на нього щодо енергетичного перемир'я
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Guardian стверджує, що головною темою зустрічі Президента України Володимира Зеленського у США з його американським колегою Дональдом Трампом стане ситуація з енергетикою.

Господар Білого дому під час тижня високого рівня Генасамблеї ООН має намір переконувати Зеленського припинити українські удари по російському виробництву дизеля. Чиновники у Вашингтоні говорять, що Трамп тиснутиме на Зеленського з вимогою реалізувати енергетичне перемир'я.

Президент США вже поквапився оголосити, що між Україною та Росією нібито досягнуто домовленості про припинення обміну ударами по енергетиці, але з Кремля такі сигнали не надходили. Незрозуміло, чому Трамп покладає відповідальність за перемир'я на українського Президента, якщо бажання домовлятися немає саме у російської сторони.

Зустріч Трампа і Зеленського очікується 22 вересня, в цей же день президент США виступить з трибуни Генасамблеї ООН з промовою про "мирні угоди, які він вже допоміг укласти і які перебувають у процесі підписання з його ініціативи вже зараз". 

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