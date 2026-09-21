Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну ситуацію в Олешках

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Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що в окупованих Олешках склалася "критична ситуація".

За даними ЦПД, мешканці міста фактично заблоковані та не мають належного доступу до продовольства й медичної допомоги.

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Водночас Пєсков спробував покласти відповідальність за ситуацію на Україну. Він заявив, що нібито "київський режим робить усе, щоб перешкоджати постачанню продуктів".

У Центрі зазначають, що подібні звинувачення є типовим прийомом російської пропаганди.

За даними ЦПД, Кремль регулярно бездоказово звинувачує Україну в злочинах проти населення тимчасово окупованих територій. Таким чином російська влада намагається виправдати окупацію та змістити увагу із систематичних злочинів російських військових на окупованих територіях.

У ЦПД наголосили, що відповідальність за гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України лежить на Росії як державі-окупанті.

На обов’язки держави-окупанта також вказує Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. У її звіті зазначається, що відповідно до міжнародного права окупаційна держава зобов’язана забезпечувати населення окупованої території продовольством і медичними засобами, а також сприяти наданню гуманітарної допомоги.