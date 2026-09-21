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ЄСПЛ розгляне справу 10 українських дітей, яких після окупації Криму могли передати на усиновлення в РФ

Публічні слухання у ЄСПЛ відбудуться 22 вересня.

ЄСПЛ розгляне справу 10 українських дітей, яких після окупації Криму могли передати на усиновлення в РФ
Фото: t.me/andriyshTime

Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе публічні слухання у справі щодо десяти українських дітей, які перебували у дитячих закладах під час окупації Криму Росією у 2014 році.

Про це повідомили у ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

Заявники стверджують, що після встановлення Росією фактичного контролю над Кримом дітей утримували у відповідних закладах, приховували інформацію про їхнє місцеперебування, а також включили їх до російських систем усиновлення або влаштування у прийомні сім'ї.

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Українська Гельсінська спілка з прав людини заявляє, що дітям також нав'язали російське громадянство, а згодом їх могли передати на усиновлення.

В УГСПЛ вважають, що такі дії порушили право дітей на свободу та особисту недоторканність, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини.

Організація також заявляє, що довільна зміна громадянства дітей та розміщення інформації про них на сайтах для усиновлення не забезпечили поваги до їхньої соціальної ідентичності як громадян України та її захисту.

На думку заявників, це також може становити порушення права на повагу до приватного і сімейного життя.

Напередодні слухань спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань становища українських дітей Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір наголосила на необхідності продовжувати привертати увагу до долі українських дітей.

"За кожною такою справою стоїть дитина, доля якої має значення, чию ідентичність необхідно захищати і чиє місцеперебування має бути відоме. Ми не повинні припиняти ставити запитання і вимагати відповідей", – сказала вона.

  • За даними начальниці відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Яніни Тертичної, правоохоронці розслідують ще одну справу про масову депортацію 367 дітей із трьох шкіл-інтернатів на Донеччині, яких вивезли за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Юристка та адвокатка Катерина Рашевська також повідомляла про випадки незаконного переміщення українських дітей до початку повномасштабного вторгнення.
  • Водночас після початку повномасштабної війни практика незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій набула системного характеру. Українські органи влади та правозахисні організації продовжують встановлювати обставини таких випадків, місцеперебування дітей та збирати докази можливих воєнних злочинів.
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