З початку року вдалося повернути 190 українських дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.

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В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути ще п’ятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це троє хлопчиків та дві дівчинки віком від 10 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Серед врятованих – двоє підлітків, 17 та 14 років, які пережили постійний тиск, погрози та пропаганду з боку окупантів", – каже Прокудін.

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17-річного хлопця через погрози родині змусили ходити до окупаційної школи. У 16 років його змусили підписати повістку до військкомату. До його будинку постійно вривалися озброєні російські військові, проводили обшуки та перевіряли телефони й техніку.

Родині 14-річного хлопця погрожували забрати його до дитячого будинку, якщо він не відвідуватиме російську школу. Там підліток щодня стикався з російською пропагандою, а російські військові агітували дітей ставати операторами бойових дронів.

"Зараз усі п’ятеро дітей у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та необхідну турботу", – ідеться у повідомленні.

Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA і за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернули 190 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.