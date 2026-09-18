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За тиждень з окупованих територій повернули 33 українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 1700 дітей з російської окупації.

За тиждень з окупованих територій повернули 33 українських дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

За минулий тиждень із тимчасово окупованих Росією територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 33 дітей та підлітків.

Про це повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, серед повернутих дітей є ті, кого російські окупанти переслідували за відмову отримувати російські паспорти. Також їх змушували брати участь у пропагандистських заходах та намагалися залучати до мілітаризованого виховання.

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"Сьогодні вони проходять реабілітацію у центрах "Надії та відновлення", отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з документами та затишне житло, аби почати все з чистого аркуша", – розповів Кулеба.

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Він зазначив, що тисячі українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, де, за його словами, росіяни намагаються "стерти їхню ідентичність".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Save Ukraine вдалося повернути на підконтрольну Україні територію понад 1700 дітей.

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