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У Росії побоюються нової мобілізації після парламентських виборів, – Bloomberg

Нової мобілізації побоюються деякі чиновники Кремля та працівники російських військкоматів.

У Росії побоюються нової мобілізації після парламентських виборів, – Bloomberg
Путін контролює військові навчання «Захід-2025» на полігоні Муліно, Нижегородська область РФ , 16 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У Росії зростають побоювання, що після завершення парламентських виборів Кремль може оголосити нову масштабну мобілізацію для поповнення армії, яка воює проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи та джерела, знайомі із ситуацією.

За даними агентства, таких побоювань дотримуються навіть окремі чиновники Кремля та працівники військкоматів. Протягом останніх місяців деякі з них нібито намагаються відкрити рахунки в іноземних банках, вивести активи за кордон, а також радять друзям і родичам залишити Росію.

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Водночас російський диктатор Володимир Путін заперечує підготовку нової мобілізації. Однак представник європейської служби безпеки заявив Bloomberg, що Росія готується мобілізувати ще близько 300 тисяч чоловіків до кінця року.

Документи, з якими ознайомилося агентство, також свідчать, що деякі російські чиновники побоювалися: скорочення штатів у регіонах на 15% у межах бюджетних скорочень може призвести до відправлення звільнених працівників на фронт.

Чутки про можливу мобілізацію посилюють тривогу серед російського населення. За даними Bloomberg, напередодні виборів збільшилася кількість росіян, які виїжджають до сусідніх країн, зокрема Грузії та Вірменії.

На відміну від часткової мобілізації у вересні 2022 року, новий призов може відбуватися без окремого публічного оголошення мобілізації.

Це пов’язано з функціонуванням цифрового Єдиного реєстру військового обліку. Він пов’язаний із базами податкової служби, поліції, медичними даними, реєстрами нерухомості та системами прикордонного контролю.

Водночас Bloomberg зазначає, що побоювання щодо нової мобілізації не означають, що рішення про її проведення вже ухвалене.

За розрахунками аналітика Bloomberg Алекса Кокчарова, від початку 2026 року російська армія щомісяця втрачала в середньому близько 33 тисяч убитими та пораненими, просуваючись при цьому в середньому лише на 104 квадратні кілометри української території.

За його оцінкою, з травня до серпня 2026 року російські війська захопили близько 155 квадратних кілометрів території України. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 2037 квадратних кілометрів.

  • Росія з 18 вересня проводить вибори до Державної думи. Участь у виборах беруть, зокрема, представники окупаційних адміністрацій та колишні учасники незаконних збройних формувань.
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