Корецький анонсував скорочення зайвих посад у центральних органах виконавчої влади

В Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління і за потреби скоротять посади у центральних органах виконавчої влади.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Буде проведено комплексний аналіз системи державного управління — де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Окремий напрям — цифровізація. Проаналізуємо цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади... Прийнято рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ. Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави», - зазначив глава уряду.

Корецький додав, що також будуть зміни в освіті і професійному розвитку держуправління.

«Будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави. Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич», - підсумував прем’єр.